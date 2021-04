Il volantino Carrefour vuole dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, sebbene di base sia un’azienda che si occupa prevalentemente di alimentari o beni di prima necessità-

La campagna promozionale attualmente disponibile sino agli inizi di maggio, prevede la possibilità di godere di buoni sconti applicati sulla tecnologia generale, oltre che gli smartphone. Gli acquisti dovranno necessariamente essere completati nei vari punti vendita in Italia, è bene ricordare che non risulta essere disponibile da altre parti in Italia o sul sito ufficiale di Carrefour.

Carrefour: quali sono i prezzi più interessanti

La fascia di prezzo su cui Carrefour ha voluto focalizzare la propria attenzione, parlando di smartphone, rientra nei 329 euro previsti per l’acquisto dell’ultimo Xiaomi Redmi Note 10 Pro; ottimo prodotto che permette di godere di prestazioni assolutamente interessanti, senza richiedere una spesa troppo elevata.

Volendo risparmiare il più possibile, sarà possibile scegliere tra Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9T, TCL 10SE, Oppo A53s o Motorola E6s, tutti in vendita a cifre inferiori rispetto a quanto indicato poco sopra. I prodotti vengono comunque commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita d’acquisto, e sopratutto sono disponibili in versione no brand, ovvero gli aggiornamenti verranno effettivamente rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.

Per godere di una visione d’insieme dell’intera campagna promozionale, dovete comunque ricorrere all’apertura delle pagine che trovate integrate nel nostro articolo, inserite come galleria fotografica.