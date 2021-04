Le nuove offerte del volantino Bennet vogliono permettere all’azienda di dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, proponendola come valida alternativa alle più quotate Unieuro o MediaWorld.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, risulta essere attualmente disponibile nei vari negozi in Italia, ma senza offrire all’utente la possibilità di affidarsi direttamente al sito ufficiale, in questo modo sarà obbligatorio recarsi in negozio per completare l’acquisto.

Il Tasso Zero è l’elemento comune di tutte le campagne promozionali, spendendo più di 199 euro si potrà richiedere la rateizzazione senza interessi.

Bennet: le occasioni non finiscono mai di stupire

Le occasioni del volantino Bennet sono perlopiù legate alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, di conseguenza gli utenti si ritroveranno a poter risparmiare moltissimo, a patto che comunque siano alla ricerca di prodotti il cui prezzo non superi i 300 euro.

I modelli attualmente coinvolti nella campagna rientrano tra Samsung Galaxy A71, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o Motorola G9 Play, tutti dalle buonissime prestazioni generali, naturalmente per la fascia di prezzo di appartenenza.

Interessante è anche la scelta di Bennet di rilanciare il mercato dei tablet, con la proposta di due modelli allo stesso prezzo, sebbene molto differenti tra loro: Lenovo M10+ e Apple iPad 10.2 (in versione solo WiFi). Entrambi, come detto, potranno essere acquistati a 299 euro.

I dettagli della campagna promozionale sono raccolti direttamente nelle pagine che abbiamo elencato nell’articolo.