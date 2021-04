La quantità di Giga di traffico dati determina la scelta di un’offerta telefonica rispetto a un’altra e i principali gestori sembrano aver ormai compreso le preferenze degli utenti. WindTre, ad esempio, è solito proporre delle offerte che consentono ai clienti di ottenere delle soglie particolarmente alte di Giga. Il gestore permette addirittura di usufruire di quantità illimitate tramite la WindTre All Inclusive Unlimited.

WindTre All Inclusive Unlimited è l’offerta con Giga illimitati per tutti!

Tutti i nuovi clienti WindTre possono richiedere l’offerta All Inclusive Unlimited con Easy Pay. La tariffa richiede un costo di rinnovo di 29,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. L’offerta permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 minuti verso l’Estero

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

All’attivazione i nuovi clienti dovranno sostenere una spesa di 10,00 euro per la nuova SIM WindTre, alla quale sarà necessario aggiungere il primo rinnovo della tariffa. Le spese dovranno essere saldate tramite una delle modalità di pagamento indicate dal gestore, che dovrà essere specificata al momento dell’attivazione.

WindTre non richiederà alcuna spesa aggiuntiva e provvederà automaticamente a disattivare i servizi a sovrapprezzo all’acquisto della SIM. Ogni mese, quindi, sarà sufficiente andare incontro al costo di rinnovo dell’offerta WindTre Unlimited, che include anche alcuni servizi extra, come la navigazione hotspot e la segreteria telefonica.

La WindTre Unlimited non è l’unica offerta con un’ottima quantità di Giga di traffico dati presente in listino. I nuovi clienti hanno a disposizione un numero non indifferente di opzioni che tentano di rispondere positivamente ai bisogni di ognuno proponendo degli ottimi contenuti a costi non eccessivi.