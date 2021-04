Tutti sono in attesa di scoprire cosa succederà alla famiglia Hargreeves nei nuovi episodi. Alcuni giorni fa, Tom Hopper aveva dichiarato che le riprese erano in ritardo. Ora come stanno andando i lavori? Ci sarà la possibilità di vedere a breve approdare questo titolo su Netflix? Alcuni dei nuovi episodi della terza stagione di The Umbrella Academy ancora non sono stati realizzati. Tuttavia continuano ad arrivare foto dal set. Ecco le ultime indiscrezioni su The Umbrella Academy 3 direttamente da Eliot Page.

Presto in arrivo la nuova stagione di The Umbrella Academy

Avevamo lasciato i sette fratelli adottati sul finale della seconda stagione. Finalmente di ritorno dal passato, si sono trovati in futuro che li aveva lasciati senza parole. La Sparrow Academy ha preso il posto della precedente e Ben ora, secondo le dichiarazioni di Netflix sarà “determinato a ottenere il suo status di leader a tutti i costi”. Insomma si attendono episodi davvero entusiasmanti.

Ma cosa si sa di fresco in merito alla nuova stagione di The Umbrella Academy? Ricordiamo le dichiarazioni di Hopper che denunciavano un certo ritardo nella produzione degli episodi: “Penso che inizialmente avremmo dovuto girare un po’ prima. Non sono sicuro“. Ma a che punto sono adesso le riprese?

Un piccolo indizio su The Umbrella Academy 3 ci arriva da Elliot Page, alias Vanya Hargreeves. Infatti sul suo profilo Instagram ha recentemente pubblicato una foto che rivela come tutti siano ai lavori. Attività che sembra essere davvero serrata. Tant’è che l’attore canadese si è immortalato mentre prendeva un po’ di sole riposandosi appoggiato a uno dei mezzi della squadra di produzione.

“Sending some love” ha scritto a tutti i suoi fan e la loro risposta non si è fatta attendere. Tutto sta andando avanti “alla grande” e a breve potremo vedere i nuovi episodi di The Umbrella Academy 3 su Netflix. Anche i colleghi, forse lì vicino impegnati nelle nuove scene del titolo, hanno risposto a Elliot con tanto affetto.