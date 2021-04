L’azienda produttrice di device a marchio Nokia, ovvero HMD Global, aggiorna costantemente i suoi smartphone e quest’oggi, in particolare, è arrivato ufficialmente un importante aggiornamento per due smartphone. Nokia 8.1 e Nokia 2.2 stanno ricevendo ufficialmente l’update ad Android 11. L’impegno dell’azienda è infatti quello di supportare tre anni di aggiornamenti di sicurezza e due anni di update del sistema operativo sui propri dispositivi.

Nokia 8.1 e Nokia 2.2: arriva finalmente l’ultima release del software di casa Google

Da sempre HMD Global ha avuto come proposito quello di mantenere costantemente aggiornati i propri dispositivi. Durante il mese di aprile 2021, in particolare, numerosi smartphone a marchio Nokia hanno ricevuto update di rilievo. In primis, Nokia 3.2, Nokia 2.3 e Nokia 4.2 si sono aggiornati all’ultima versione del sistema operativo di casa Google. Ora, però, come già accennato, è arrivato il turno di due altri device.

Si tratta di Nokia 8.1 e Nokia 2.2, i quali stanno infatti ricevendo in queste ore l’importante aggiornamento del software che porta ufficialmente l’ultima release di Android 11. Tra le novità e le feature di rilievo che vengono introdotte con questo update, abbiamo: