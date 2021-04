Il Google Pixel 5a si farà! Il colosso di Mountain View ha già smentito le voci secondo le quali lo smartphone non sarebbe stato presentato. Di recente, inoltre, sembra aver involontariamente offerto ulteriori conferme tramite la pubblicazione di alcune immagini. Sono apparse in rete delle foto scattate da alcuni dispositivi Pixel tramite le quali Google mirava a rendere note le potenzialità dei device e in particolar modo l’ottima qualità fotografica. Alcune delle immagini diffuse da Google non specificano lo smartphone dal quale sarebbero state scattate, il dettaglio ha lasciato intuire possa essersi trattato proprio del tanto atteso Google Pixel 5a,, che appare citato anche nei dati EXIF.

Google Pixel 5a: ecco le ultime novità sullo smartphone, il lancio potrebbe avvenire a breve!

Lo scatto erroneamente reso noto da Google ha dato l’opportunità di avanzare alcune ipotesi in merito a quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche del comparto fotografico del Google Pixel 5a. Analizzando l’immagine, infatti, sembra possibile sostenere la presenza di un sensore grandangolare da 12,2 megapixel.

Quelle relative al modulo fotografico, però, non sono le uniche informazioni fino ad ora emerse. Sappiamo che ad alimentare il dispositivo vi sarà un processore Snapdragon 765G; e che sarà lanciata una versione 5G dello smartphone, ma non sono pochi i dubbi circa la presenza di un modello 4G.

Le informazioni fino ad ora emerse, inoltre, consentono di ritenere abbastanza vicino l’evento di presentazione dello smartphone ma non conosciamo ancora la data ufficiale. Il colosso di Mountain View potrebbe comunque procedere in tempi brevi e lanciare il suo smartphone entro l’estate.