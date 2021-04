La sperimentazione del farmaco è già stata avviata sull’uomo, e dopo una fase 2 incoraggiante, la fase 3 sta andando avanti per i pazienti curati a casa ed anche per coloro che sono ospedalizzati. Nel caso in cui i risultati sugli animali fossero gli stessi che sull’uomo, questo antivirale si andrebbe ad aggiungere ai farmaci efficaci utili a combattere il Covid-19. Inoltre, in confronto ad altri medicinali, si può assumere anche per via orale, quindi molto più facile da somministrare per chi si cura da casa.