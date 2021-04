Il nuovo volantino Unieuro è assolutamente pazzesco, oltre che essere ricco di sconti tramite i quali gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di godere di prezzi sempre più bassi, applicati anche sui prodotti di alta qualità.

La campagna promozionale, come è lecito immaginarsi, risulta essere oggi disponibile in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli particolari. Gli utenti possono godere degli stessi identici prezzi anche online sul sito ufficiale, ricordando ad ogni modo che è prevista la spedizione gratuita, solo nel momento in cui gli ordini supereranno i 49 euro, non prima.

Se volete scoprire in esclusiva assoluta sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon, dovete prima di tutto ricorrere alla visione del nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro: il volantino unico per risparmiare al massimo

Con il volantino Unieuro non si scherza assolutamente, tra gli smartphone in promozione annoveriamo dei veri must-have del 2021, tra cui spiccano top di gamma disponibili a prezzi relativamente ridotti rispetto al listino del periodo; in particolare è possibile acquistare Samsung Galaxy S21+, al prezzo finale di 979 euro, passando anche per l’iPhone 12, in vendita a poco meno nella variante da 64GB di memoria interna, per finire poi con l’ottimo Galaxy S21 Ultra 5G, per il quale sono richiesti 1179 euro.

Sono disponibili naturalmente anche prodotti più economici, sempre della medesima categoria, tra questi spiccano Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 10 o anche Samsung Galaxy A52, tutti commercializzati a meno di 379 euro.

Le altre promozioni del volantino Unieuro possono essere sfogliate nelle pagine che abbiamo integrato appositamente per voi nel nostro articolo speciale.