Le nuove offerte racchiuse direttamente all’interno del volantino Esselunga promettono un risparmio quasi senza precedenti, a patto che comunque siate alla ricerca non di uno smartphone, ma di un elettrodomestico.

La corrente campagna promozionale dell’azienda, infatti, garantisce l’accesso agli sconti direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti potranno accedere al prodotto in offerta pagandolo anche in comode rate fisse mensili, grazie al Tasso Zero in 10 o 20 mensilità, previa approvazione da parte della finanziaria.

Esselunga: le offerte sono senza precedenti

L’offerta tech del momento è stata mirata direttamente su un elettrodomestico, in particolare un frigorifero Daya (il modello è il DFA-550NV2XF0), attualmente in vendita al prezzo finale di 549 euro, considerando l’installazione, la consegna al piano ed il ritiro del vecchio modello, già incluse.

Leggendo la scheda tecnica scopriamo essere un dispositivo di buonissima qualità, ha una capacità di 291 litri (mentre il freezer raggiunge i 151 litri), una rumorosità di 40dB, nonché le classiche funzionalità di super cooling, super freezing e eco. Le dimensioni parlano di un prodotto non da incasso, di conseguenza raggiungerà 90,5 x 177 x 59,5 centimetri, godendo anche di una classificazione energetica F.

Se volete scoprire e conoscere da vicino il prodotto elencato direttamente nel nostro articolo, dovete aprire subito questo link ed accedere al volantino ufficiale di esselunga, ricordandovi ad ogni modo che gli acquisti potranno essere completati esclusivamente nei punti vendita fisici, salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili.