Iliad è pronta a festeggiare il prossimo mese il suo terzo anno di attività in Italia. Il gestore francese che oramai rappresenta una grande realtà per gli utenti di tutta la nazione, si prepara ad offrire al pubblico l’ultima grande sorpresa. Dopo la partenza della sperimentazione per il 5G, Iliad è pronta al definitivo lancio nel campo della telefonia fissa.

Iliad, sempre più vicine le tariffe per la Fibra ottica

A breve Iliad offrirà ai suoi clienti anche le prime offerte per la Fibra Ottica. Le tariffe del gestore francese, quindi, oltre che i contenuti di telefonia fissa interesseranno anche le comunicazioni domestiche. Le indiscrezioni di queste ultime settimane danno per certa una conferma per la proposta commerciale classica. Anche le tariffe di telefonia fissa di Iliad saranno quindi caratterizzate da costi molto ridotti.

Il provider transalpino ha già in tasca una valida partnership con Open Fiber per l’utilizzo delle connessioni in Fibra ottica. Anche Iliad, quindi, in linea con gli accordi già raggiunti da altri provider come WindTre o Fastweb si affida alla compagnia di CDP e Enel per la distribuzione della Fibra ottica.

Sempre Iliad ha ottenuto oramai la scorsa estate l’autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico per la totale operabilità nel settore delle comunicazioni domestiche. A questo punto, ciò che tutti attendono è l’ufficialità delle prime offerte.

Iliad ancora non si è sbilanciata sulle tempestive per la presentazione delle tariffe di telefonia fissa. I rumors però indicano per l’estate la stagione più probabile per questa ennesima rivoluzione.