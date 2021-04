All’arrivo della Stagione 7 di Fortnite manca davvero poco. Il nuovo capitolo della saga videoludica andrà ad introdurre delle diverse novità, come modifiche per quanto riguarda la mappa, armi e skin. L’ultimo aggiornamento riguardante il battle royale alla versione 16.20 ha piacevolmente sorpreso tutti i fan della saga, soprattutto per un dettaglio.

Nella mappa, infatti, c’è un grande orologio che precedentemente faceva parte di Pinnacoli Pendenti. Con l’ultimo aggiornamento, le lancette hanno un ticchettio debole, quasi impercettibile. Allo stato attuale, il motivo di tutto ciò non è stato spiegato, ma c’è già qualcuno che ha le sue teorie in merito. Infatti, l’utente Mang0e su Twitter ha segnalato tutto, andando a spiegare cosa potrebbe succedere contemporaneamente alla Stagione 7.

Fortnite: l’ultima entusiasmante notizia ha scatenato i fan

La notizia sarebbe davvero incredibile e andrebbe a suscitare grande entusiasmo nei fan: infatti, pare che con la Stagione 7, torna Pinnacoli Pendenti. Uno dei luoghi più iconici e amati di sempre, sarebbe pronto a fare il suo ritorno con la nuova season del gioco.

Come detto prima, a segnalarlo è stato l’utente Mang0e, il quale ha notato come con l’update alla versione 6.20 del gioco, le lancette dell’orologio hanno incominciato ad avere un ticchettio leggero. Epic Games spesso rilascia degli indizi volta per volta prima di annunciare delle grandi novità in arrivo.

Infatti, anche in passato è successo che gli orologi portassero delle vere e proprie novità, con tanto di segreti sulle stagioni successive annunciati in anteprime. Quello che sperano i fan è che queste lancette tornino indietro col passare delle settimane, proprio ad indicare un ritorno al passato.