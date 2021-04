Carrefour strizza l’occhio agli utenti da sempre molto attenti al risparmio, e pronti a tutto pur di spendere anche 20 euro in meno rispetto a quanto la concorrenza è in grado di offrire.

L’attuale volantino risulta essere disponibile ovunque in Italia, con possibilità di acquisto legata solamente ai negozi fisici, non al sito ufficiale di Carrefour stessa. I prodotti sono come al solito disponibili in versione no brand e con garanzia legale di 24 mesi, ricordando comunque essere presente anche il Tasso Zero, con pagamento rateizzato in 10/20 mensilità solo al superamento dei 199 euro.

Carrefour: i prezzi sono molto convenienti

Come sempre più spesso accade per i supermercati in generale, anche da Carrefour l’attenzione verso la telefonia mobile è stata mirata verso la fascia intermedia, in particolare su dispositivi attualmente in vendita a meno di 400 euro. Osservando da vicino le possibilità di acquisto, spiccano chiaramente gli ultimi Oppo A94, Oppo A53s, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, TCL 10 Se, Motorola E6s e TCL 10.

Il volantino chiaramente non si limita solamente a questa tipologia di prodotti, ma cerca di assecondare anche le richieste degli utenti che vogliono risparmiare il più possibile sull’acquisto di elettrodomestici o di televisori; per questo motivo sarà possibile scovare ottime occasioni, spendendo cifre complessivamente inferiori ai 549 euro.

Tutte le altre offerte della campagna promozionale di carrefour sono effettivamente disponibili nelle pagine sottostanti, inserite appositamente per voi come galleria fotografica.