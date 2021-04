Dopo iPhone 12 Mini, anche Asus presenterà il suo top di gamma compatto e ora abbiamo una ulteriore conferma. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha pubblicato in rete un’immagine teaser che ci ha inoltre rivelato la data del debutto ufficiale della nuova serie di smartphone Asus Zenfone 8.

Asus Zenfone 8: i nuovi top di gamma in arrivo ufficialmente il 12 maggio

Come spoilerato nel corso delle scorse settimane, anche il produttore taiwanese ha intenzione di proporre sul mercato anche una versione compatta dei suoi top di gamma. Quest’ultimo sarà Asus Zenfone 8 Mini e debutterà ufficialmente sul mercato mobile insieme agli altri modelli il prossimo mese. Nello specifico, secondo quanto riportato sull’immagine teaser, il debutto ufficiale è previsto per il 12 maggio.

“Big on Performance, Compact in Size”: grande nelle prestazioni, compatto nelle dimensioni. Questo è il motto presente sul teaser dell’azienda. Ancora una volta, quindi, è confermato che il nuovo smartphone di punta di casa Asus sarà caratterizzato da delle dimensioni molto compatte, ma non per questo rinuncerà alle prestazioni. Come riportato dai precedenti rumors e dal portale di Geekbench, infatti, sappiamo che sotto al cofano di questo modello batterà il potente processore Snapdragon 888, ovvero il SoC top di gamma del colosso Qualcomm.

L’azienda non ha rivelato ufficialmente ulteriori caratteristiche. Tuttavia, nelle scorse settimane sono già emersi notevoli dettagli. Ci aspettiamo ad esempio un display OLED su tutti i modelli con elevate frequenze di aggiornamento, anche se non sappiamo se Asus deciderà di adottare nuovamente una flip camera oppure se opterà per un ormai classico foto sullo schermo. Vedremo.