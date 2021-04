Si torna a parlare del visore per la realtà mista di Apple, e ancora una volta è l’analista Ming-Chi Kuo a riferire delle novità riguardo il periodo nel quale il colosso di Cupertino potrebbe rilasciare il suo nuovo prodotto. Ma non è tutto, Kuo si sofferma anche su iPhone 14 ma questa volta offre importanti dettagli relativi agli aggiornamenti previsti per il comparto fotografico dei dispositivi.

Apple rilascerà il suo visore per la realtà mista nel 2022: lo afferma Kuo!

Secondo Kuo, sarà necessario attendere il 2025 per assistere al lancio degli Apple Glass, i quali saranno preceduti da un primo visore per la realtà mista che potrebbe essere rilasciato già nei primi mesi del 2022.

Il colosso potrebbe dunque inaugurare il lancio dei prodotti dedicati alla realtà virtuale e aumentata il prossimo anno, rilasciando il suo visore VR e AR. Il dispositivo potrebbe rivoluzionare il settore per via del suo design in grado di distinguersi dai prodotti già in commercio per via del peso che, stando a quanto sostenuto dalle indiscrezioni a riguardo, non supererà i 100-200 grammi. Le specifiche del visore Apple non sono ancora emerse ma si presume l’introduzione di circa 12 fotocamere grazie alle quali sarà possibile gestire il dispositivo tramite i movimenti delle mani. Dichiarazioni precedenti, inoltre, ritengono possibile la presenza della tecnologia eye-tracking, che permetterebbe all’utente di eseguire varie funzionalità attraverso il movimento degli occhi.

L’analista Kuo aveva già sostenuto l’arrivo del visore nel 2022 ma la sua ipotesi si poneva in contraddizione con quanto affermato da Gurman, il quale nelle scorse settimane ha affermato che il lancio sarebbe potuto avvenire nel corso dei prossimi mesi di quest’anno.

iPhone 14: ecco le ultime novità!

Nessuna informazione può essere ancora ritenuta affidabile poiché non vi sono notizie ufficiali provenienti da Apple, le uniche in grado di confermare le differenti supposizioni. Per scoprire le reali mosse del colosso, quindi, non resta che attendere.

Altrettanto incerte sono le notizie riguardanti le particolarità di iPhone 14. Pur essendo ancora lontano il lancio degli iPhone 13 si fanno già strada le indiscrezioni sulla generazione di iPhone prevista nel 2022. Quest’ultima potrebbe non comprendere la versione mini inaugurata da iPhone 12 pur continuando a proporre quattro varianti, le quali potrebbero presentarsi prive di notch e con comparto fotografico aggiornato, il cui sensore principale potrebbe superare i 48 megapixel.