WhatsApp: tre funzionalità segrete gratis per tutti, ecco come averle

Di solito l’utente medio si ferma all’apparenza, a ciò che trova all’interno dell’applicazione alla quale si rafforza. È questo il caso di WhatsApp, piattaforma che proprio all’apparenza sembrerebbe essere piena di qualsiasi funzionalità mentre al di fuori invece c’è qualcosa di più.

Diverse applicazioni di terze parti possono conferire facoltà al pubblico di poter utilizzare feature inesistenti sulla piattaforma di messaggistica. Noi ne abbiamo individuate tre che peraltro risultano gratuite e legali a tutti gli effetti. Basterà infatti scaricare dal web delle applicazioni sicure che riusciranno a farvi bypassare alcuni controlli di WhatsApp.

WhatsApp: le tre funzioni esterne all’applicazione che possono cambiarvi l’utilizzo

Una delle prime funzionalità ormai diventate motivo di ricerca incessante per gli utenti è quella che viene concessa dall’applicazione di terze parti meglio nota con il nome di Whats Tracker. Grazie a questa piattaforma le persone potranno avere l’opportunità di individuare tra i loro contatti quelli che vogliono monitorare giornalmente. In questo modo si potranno avere informazioni riguardo all’orario preciso sia di entrata che di uscita, movimenti che verranno segnalati con una notifica istantanea.

Segue un’altra applicazione ormai è molto gettonata ma sempre appartenente al mondo dei contenuti di terze parti. Si tratta di Unseen, prodotto perfetto per passare inosservati all’interno di WhatsApp. Basterà infatti lasciare l’applicazione attiva in background per intercettare tutti i messaggi e leggerli al di fuori dell’App ufficiale. In questo modo non si aggiornerà l’ultimo accesso e non si risulterà online.

Infine ecco un’altra grande soluzione, ovvero WAMR. Questa applicazione permette di recuperare tutti i messaggi eliminati di proposito. Basterà tenere anche questa attiva in background per memorizzare le notifiche e il rispettivo contenuto.