WhatsApp cerca di essere al passo con le novità che interessano il mondo della comunicazione istantanea. Nel corso di questi ultimi mesi, anche in virtù della pandemia e delle attività lavorative e scolastiche che si sono spostate online, hanno avuto un successo sempre maggiore servizi come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

WhatsApp e Zoom: allo studio la funzione per le videoconferenze

Queste app si sono specializzate proprio nelle attività di smart working e la didattica online. Con le videochiamate che diventano conferenze, Zoom, Microsoft Team e Google Meet hanno ora una posizione di vantaggio rispetto ad altri software come WhatsApp e Telegram.

Gli sviluppatori di WhatsApp sono desiderosi di ampliare le funzioni a disposizione degli utenti, garantendo loro anche un tool esclusivo per le riunioni a distanza. E’ attualmente allo studio una funzione per la piattaforma desktop WhatsApp Web.

Proprio sui dispositivi fissi, WhatsApp potrebbe lanciare il suo tool per le videoconferenze, in linea con l’operato di Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. L’obiettivo sarà quello di connettere sempre più persone in stanze virtuale, grazie ad un numero di telefono e ad un semplice profilo WhatsApp. La funzione dovrebbe essere operativa tanto per gli account standard quanto per gli account Business.

La nuova funzione per le riunioni a distanza ha una valenza strategica per gli sviluppatori di WhatsApp. Anche grazie a questo sistema, infatti, gli sviluppatori cercano di superare la crisi di popolarità che il servizio di messaggistica ha subito, a seguito delle nuove norme per la privacy, favorendo difatti piattaforme rivali come Telegram o Signal.