Unieuro accoglie all’interno della propria campagna promozionale una lunghissima serie di offerte speciali, grazie alle quali gli utenti si ritrovano ad avere l’occasione di spendere decisamente meno del previsto, accedendo anche a prodotti di altissima qualità generale.

Il volantino, come al solito, risulta essere perfettamente fruibile in tutti i singoli punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale, oltre che naturalmente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli utenti possono godere degli sconti collegandosi all’e-commerce, ed in particolare riceveranno la merce al domicilio a titolo gratuito, nel momento in cui spenderanno più di 49 euro.

Coloro che vorranno approfittare dei migliori codici sconto Amazon, potranno comunque iscriversi gratis a questo canale Telegram, per iniziare a risparmiare.

Unieuro: le offerte del volantino sono uniche

I prodotti maggiormente rappresentativi del volantino Unieuro, partono prima di tutto dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, in particolare annoveriamo i marchi più conosciuti, come Samsung e Apple, ed i loro modelli di punta. Sarà possibile accedere quindi a Galaxy S21+ a 979 euro, Galaxy S21 Ultra 5G a 1179 euro, ma anche un iPhone 12, disponibile nella variante da 64GB, al prezzo finale di vendita di 779 euro.

Naturalmente sono disponibili anche altri dispositivi ugualmente interessanti, come ad esempio Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 10 o anche un Samsung Galaxy A52, tutti con prezzi che non supereranno i 379 euro complessivi.

Per conoscere da vicino l’ottima campagna promozionale di Unieuro, dovete comunque ricorrere all’apertura delle pagine che abbiamo inserito appositamente per voi nel nostro articolo, ricordando che gli acquisti sono effettuabili online e sul sito ufficiale.