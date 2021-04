Il volantino Esselunga, basatosi esclusivamente sulla cosiddetta offerta tech, abbandona ciò che siamo solitamente abituati a vedere, per focalizzarsi sul mondo degli elettrodomestici.

Gli utenti si ritrovano infatti ad avere la possibilità di acquistare un frigorifero, a patto che comunque siano disposti a recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita. La campagna promozionale non è attiva online sul sito ufficiale, ed ha validità fino al 28 aprile 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili.

Esselunga: le occasioni non finiscono mai di stupire

Le occasioni disponibili da Esselunga passano appunto per il frigorifero Daya (più precisamente il modello DFA-550NV2XF0), attualmente in vendita al prezzo finale di 549 euro. Nella cifra indicata è importante considerare già inclusi consegna al piano, collaudo, ritiro del vecchio dispositivo (se presente) e installazione.

Il dispositivo rappresenta sicuramente un buonissimo punto di partenza per avvicinarsi alla fascia alta degli elettrodomestici, poiché ha un display esterno LCD, una capacità frigorifera netta di 291 litri e di freezer di 151 litri, per raggiungere poi una rumorosità di 40dB, nonché le classiche funzioni di eco, super cooling e super freezing.

Non è un frigorifero da incasso, di conseguenza ha dimensioni abbastanza elevate, pari a 90,5 x 177 x 59,5 centrimetri, con classe energetica F.

Tutte le altre informazioni del caso, legate al volantino Esselunga, le potete trovare elencate direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile tramite il seguente link. Ricordatevi, ad ogni modo, che gli acquisti potranno essere completati solamente online sul sito ufficiale.