CoopVoce ha vinto ancora: i provider virtuali ai piedi delle nuove promo EVO

Spesso ciò che viene utilizzato troppo a qualcuno potrebbe non piacere. Può avvenire la stessa cosa anche nel mondo della telefonia, dove i gestori più blasonati possono diventare antipatici per qualcuno, soprattutto se alzano troppo il prezzo delle loro offerte.

Proprio per questa motivazione in molti stanno cominciando a propendere per i gestori virtuali, tra i quali se ne distinguono alcuni di gran livello. Il primo in assoluto, da diversi anni, risulta essere CoopVoce, gestore che in passato non era di certo riuscito ad ottenere quanto desiderato. Ora la situazione è fortunatamente, ma soprattutto per meriti dell’azienda, diversa dal momento che le promozioni in questione riescono a concedere il massimo dei contenuti. Ogni mese infatti ci sono nuove proposte da parte di CoopVoce, con promo molto convenienti dal punto di vista del prezzo ma anche per quanto concerne minuti, SMS e giga. Sul sito ufficiale infatti è presente la nuova linea che racchiude ben tre soluzioni diverse tra loro per prezzi e contenuti.

CoopVoce: nuove promo Evo ora disponibili a partire da 4,99 euro al mese

Sul sito ufficiale dell’azienda sono ben visibili le tre nuove offerte della linea EVO, le quali permettono tanti contenuti a prezzi bassi:

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS