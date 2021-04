Gli sconti di Coop e Ipercoop sono letteralmente da impazzire, possono davvero aiutare gli utenti a spendere decisamente meno del previsto, a patto che si sia alla ricerca di un dispositivo legato alla fascia medio-bassa della telefonia mobile.

La campagna promozionale, come è lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, è da ritenersi attiva in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, ma sopratutto è accessibile anche sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop. I clienti che sceglieranno di intraprendere tale strada, potranno godere anche della spedizione gratuita presso il domicilio, a patto che comunque spendano più di 49 euro per l’ordine complessivo.

Con il canale Telegram di TecnoAndroid avrete l’occasione di ricevere sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon, oltre che naturalmente le offerte più pazze del periodo.

Coop e Ipercoop: i due smartphone da acquistare subito

I due smartphone che Coop e Ipercoop hanno deciso di integrare nel proprio volantino, come specificato in precedenza, appartengono alla fascia bassa del mercato, infatti sono in vendita ad un prezzo inferiore ai 199 euro.

Il più interessante corrisponde esattamente al Samsung Galaxy A41, un prodotto con display AMOLED Infinity-U da 6.1 pollici, ma sopratutto con risoluzione FullHD+, 3 fotocamere posteriori, processore octa-core e 64GB di memoria integrata.

L’alternativa è lo Huawei Y6p, un ottimo dispositivo da 114 euro, con un pannello leggermente più ampio, poiché corrisponde a 6.3 pollici, ma perde in qualità, fermandosi ad un IPS LCD, caratterizzato più che altro da una batteria da 5000mAh.

I dettagli della campagna li potete trovare sul sito ufficiale, raggiungibile a questo link.