Unieuro continua a stupire gli utenti con una campagna promozionale complessivamente di altissimo livello, in grado di convincere portando con sè prezzi sempre più convenienti e sconti mai visti prima d’ora.

Il volantino nasce per essere disponibile praticamente ovunque sul territorio nazionale, in altre parole è possibile completare gli acquisti sia nei negozi fisici, che direttamente sfruttando l’e-commerce di Unieuro stessa, senza differenze o rincari particolari. Coloro che richiederanno la consegna della merce al proprio domicilio, potranno anche affidarsi alla spedizione gratuita, per ogni ordine del valore totale superiore ai 49 euro.

Se volete scoprire i migliori codici sconto Amazon, ricevendo anche tantissime offerte speciali, correte subito sul nostro canale Telegram interamente dedicato.

Unieuro: tante offerte per tutti i gusti

Le offerte di Unieuro riescono a soddisfare le esigenze di ogni utente sul territorio nazionale, a partire da coloro che sono disposti a spendere più di 700 euro per uno smartphone. Tra i modelli coinvolti annoveriamo chiaramente tutti gli ultimi top di gamma, quali sono ad esempio Samsung Galaxy S21+, in vendita a 979 euro, passando anche per l’ottimo Galaxy S21 Ultra 5G, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 1179 euro, oppure un più economico iPhone 12, nella variante da 64GB di memoria interna, che richiede un esborso finale di 779 euro.

Tutti i prodotti sono supportati comunque anche da modelli più economici, i quali sono perfettamente rappresentati da Xiaomi Mi 10T Lite, Galaxy A52 o Xiaomi Redmi Note 10, i cui prezzi non andranno oltre i 379 euro di spesa.

Non mancano anche altre promozioni molto interessanti, se volete conoscere la campagna da vicino, dovete aprire subito le pagine seguenti.