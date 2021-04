Le offerte del volantino Comet tornano ad essere ‘pazze’, ovvero in grado di assecondare le richieste dei tantissimi consumatori pronti ad acquistare la tecnologia generale, senza limitazioni in termini di qualità del prodotto selezionato.

La campagna, in termini di diffusione sul territorio nazionale, non differisce da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti risulteranno essere effettuabili ovunque in Italia, senza distinzioni particolari, oltre che direttamente online sul sito di Comet (in questo caso è prevista la spedizione gratuita presso il vostro domicilio, solo se spendete più di 49 euro).

Comet: sconti a più non posso nel volantino

Con il volantino attivato nel periodo corrente, gli utenti si ritrovano tra le mani ben 37 pagine di offerte tra cui poter scegliere. Le migliori sono chiaramente legate alla telefonia mobile, e tra queste possiamo annoverare iPhone 12 o iPhone 12 Mini, con prezzi a partire da 529 euro, passando anche per l’ottimo Xiaomi Mi 11, attualmente disponibile all’acquisto a 799 euro.

Volendo invece ridurre la qualità generale degli sconti, risulta essere possibile affidarsi direttamente a soluzioni con prezzi inferiori ai 399 euro, quali possono essere rappresentate da Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Redmi 9T, Redmi 9A, Vivo Y11s, Vivo Y70, Wiko View 4, Wiko Y81 o similari.

Il volantino Comet non si ferma qui, le occasioni messe sul piatto dall’azienda sono veramente tantissime e tremendamente varie tra di loro, per questo motivo dovete ricorrere subito alla visione delle pagine che abbiamo inserito nell’articolo.