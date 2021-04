Bennet rende davvero felicissimi tutti gli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti, lanciando un volantino che promette loro l’accessibilità a prezzi sempre più bassi sulla tecnologia.

La spesa è ridotta ai minimi termini, ma presenta una limitazione importante; per godere degli sconti sarà assolutamente necessario recarsi personalmente in un punto vendita, in caso contrario il volantino non è disponibile sul sito ufficiale di Bennet. E’ ad ogni modo presente il solito Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi, e pagamento automatico tramite il conto corrente bancario (solo con una spesa superiore ai 199 euro).

Le offerte Amazon e tutti i migliori codici sconto gratis vi attendono subito sul nostro canale Telegram ufficiale.

Bennet: occasioni e prezzi bassi per tutti gli utenti

Il volantino Bennet non punta dritto sulla fascia alta della telefonia mobile, ma vira direttamente sui medi di gamma, quindi sui prodotti attualmente disponibili all’acquisto ad un prezzo che non supera i 299 euro.

Tra questi spiccano chiaramente Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola Moto G9 Play, Samsung Galaxy A71 o anche Galaxy A20s, tutti in grado di garantire discrete prestazioni complessive.

Interessante è anche la scelta di lanciare promozioni mirate sui tablet, un mercato leggermente in declino nel corso degli ultimi anni, con Apple iPad 10.2″ in vendita a 299 euro, o Lenovo M10+ sempre disponibile allo stesso identico prezzo.

Il volantino Bennet amplia le possibilità di acquisto anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, per questo motivo consigliamo la visione delle pagine che trovate qui sotto.