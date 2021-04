Da questo mese, salvo eventuali cambiamenti, TIM propone ad alcuni suoi già clienti ricaricabili le nuove offerte tariffarie della gamma Tim xTe Unlimited che prevedono tutto illimitato da 16.99 euro al mese.

Per la precisione, da questo mese sono disponibili le nuove offerte xTe Unlimited M, xTe Unlimited L e xTe Unlimited X, come già anticipato negli scorsi giorni. Scopriamo insieme i bundle di queste offerte.

Tim propone la gamma xTe Unlimited a partire da 16.99 euro al mese

Partiamo subito con la xTe Unlimited M, che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 16.99 euro al mese.

xTe Unlimited L prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 18.99 euro al mese. Infine, xTe Unlimited X prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 19.99 euro al mese.

Queste offerte “tutto illimitato” presumono un uso non conforme a buona fede in caso di superamento di 18000 minuti e 18000 SMS mensili, o di 600 Giga di traffico dati al mese. Le offerte tariffarie ad personam xTe Unlimited M, L e X sono proposte ad alcuni già clienti TIM con campagne SMS dedicate, notifiche sull’app MyTIM e nei Negozi TIM.