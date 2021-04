Quando si tratta di smartphone di fascia media, Samsung è uno degli OEM piú prolifici. Mentre lavora al Samsung Galaxy Z Fold 3 e al Galaxy Z Flip 3, il gigante tecnologico sudcoreano ha anche rilasciato la linea Galaxy A. All’inizio di questo mese, infatti, sono stati introdotti tre nuovi modelli: Galaxy A52, Galaxy A32 5G e Galaxy A42 5G. Si dice che il prossimo in arrivo sia il Galaxy A22.

Il noto leaker @Onleaks su Twitter ha appena condiviso tramite tweet le immagini del presunto Samsung Galaxy A22 5G. Le foto sono solo rendering CAD dello smartphone in arrivo. A quanto pare, il device sembra diverso dai rendering precedenti. Le immagini vengono fornite con un modulo fotocamera quadrato arrotondato con tre fotocamere piú un flash LED. Invece di quattro obiettivi ce ne sono solo tre.

Galaxy A22 5G: Samsung potrebbe rilasciare lo smartphone a giugno

Guardando le immagini si nota subito una tacca a goccia d’acqua. Ovviamente, la tacca include la fotocamera selfie che si dice abbia 13 megapixel. Il display sará da 6,5 pollici e le cornici sono molto evidenti. Il Samsung Galaxy A22 5G sará dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm, una porta USB-C, un microfono e l’altoparlante sul bordo inferiore. Sul bordo superiore, invece, è presente un altro microfono. Il bordo destro è dove si trovano i diversi pulsanti del volume ed il pulsante di accensione. Potrebbe anche essere un sensore per impronte digitali.

Non siamo sicuri quale processore verrá eseguito. Samsung potrebbe optare per un chipset Dimensity come quello utilizzato sul Samsung Galaxy A32 5G. Forse vedremo lo smartphone in arrivo sul mercato verso giugno 2021.