Come ben sappiamo, attualmente lo smartphone Samsung più economico dotato di connettività 5G è il Galaxy A32, ma secondo le ultime indiscrezioni il colosso sudcoreano starebbe lavorando sullo smartphone 5G più economico mai presentato finora, ossia Samsung Galaxy A22 5G.

Tuttavia questo dispositivo Samsung sarà disponibile anche in versione 4G, come accaduto per Samsung Galaxy A32, e prevedibilmente sarà identificato con il numero di modello SM-A225F. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung Galaxy A22 disponibile anche in versione 4G

Per quanto riguarda le specifiche attualmente le informazioni scarseggiano, tuttavia ci aspettiamo che Samsung Galaxy A22 4G sarà leggermente più performante del Galaxy A12 e probabilmente rappresenterà il successore di Samsung Galaxy A21s. Purtroppo non è noto se si tratterà dello stesso dispositivo della variante 5G o se ci saranno anche altre differenze come tra le versioni 4G e 5G di Samsung Galaxy A32.

Samsung Galaxy A22 4G dovrebbe approdare in molti paesi, alcuni dei quali sono in Europa, ma entrambe le varianti sono previste solo nella seconda metà del 2021. Il modello Galaxy A22 4G probabilmente sarà uno degli smartphone Galaxy più economici del 2021, infatti si parla di un prezzo inferiore a quello di Samsung Galaxy A32 5G che il mese scorso è arrivato in Italia a 299.90 euro.

Ovviamente, come spesso accade, non ci resta che attendere ancora qualche settimana, non possiamo escludere che il colosso sud coreano confermi o smentisca questa notizia. Sicuramente, come sempre, vi terremo aggiornati su nuovi dettagli.