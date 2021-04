Resident Evil Village sarà presto il nuovo capitolo della saga survival horror targata Capcom più apprezzata di sempre. Arriverà con al seguito decise ottimizzazioni dal punto di vista delle texture e dell’esperienza di gioco in generale. Mentre su console non avremo grossi problemi di qualità e framerate con PS5 ed XBox Series S-X un problema nasce per la configurazione PC che richiede quanto meno questi requisiti minimi e consigliati per funzionare in maniera ottimale. Ecco quali sono.

Resident Evil Village funziona su PC solo se ci sono questi componenti hardware

Partiamo dal fatto che per avere il Ray Tracing occorre quanto meno NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 6700 XT a meno di varie ed eventuali modifiche ai requisiti già potenzialmente messi in conto dallo sviluppatore. Coscienti di questa verità passiamo in rassegna quelle che sono le richieste tecniche necessarie per far girare degnamente il nuovo Resident Evil su PC.

Requisiti per Resident Evil Village su PC