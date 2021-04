Expert asseconda le richieste e le necessità degli utenti, portando nel mercato un volantino con il quale si può raggiungere l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, raggiungendo un risparmio quasi senza precedenti.

La campagna promozionale, a dispetto di quanto accade nello stesso periodo da Euronics o Trony, può essere fruita in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Gli acquisti saranno effettuabili anche online sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere la merce a domicilio, previo pagamento di una quota per la spedizione. Il Tasso Zero, invece, è disponibile per gli utenti che supereranno i 199 euro di spesa effettivi.

Ricevete sul vostro smartphone le ultime offerte Amazon, vi attendono spettacolari codici sconto con tantissimi prezzi bassi sul nostro canale Telegram dedicato.

Expert: quali sono le occasioni da non perdere

I prodotti maggiormente in promozione da Expert partono dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, come ad esempio gli ultimi Samsung Galaxy, in particolare parliamo di Galaxy Note 20 Ultra 5G, in vendita a 999 euro, passando poi per Galaxy S20 FE, disponibile all’acquisto a 549 euro, oppure la “via di mezzo” più consigliata, il Galaxy Note 20 da 699 euro.

Coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, potranno affidarsi a modelli relativamente economici, attualmente in vendita a meno di 400 euro, rappresentati perfettamente da Xiaomi Mi 11 Lite, Huawei P Smart 2021, Xiaomi Redmi 9T o anche Realme 7i.

Il volantino Expert lo potete trovare elencato nel dettaglio nelle pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.