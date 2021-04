Expert ha recentemente reso disponibile sul mercato, attivandolo fino al 25 aprile, un volantino con il quale l’utente ha la possibilità di spendere decisamente meno del previsto sull’acquisto della tecnologia di ultima generazione.

Tutti coloro che vorranno avvicinarsi all’acquisto di un prodotto di Expert, devono comunque sapere che gli ordini potranno tranquillamente essere effettuati anche online, godendo della spedizione a pagamento presso il proprio domicilio, ma raggiungendo gli stessi prezzi effettivamente disponibili in negozio. Il Tasso Zero potrà invece essere richiesto nel momento in cui si supereranno i 199 euro di spesa effettivi, naturalmente previa approvazione da parte della finanziaria.

Expert: tantissimi sconti e che prezzi bassi per gli utenti

Il volantino Expert cerca di soddisfare tutte le richieste e le pretese dei consumatori, portando con sé prezzi interessanti su tutte le fasce di prezzo di posizionamento. Partendo dalla fascia alta, infatti, incrociamo Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, disponibile a 999 euro, passando poi su Galaxy S20 FE, in vendita a 549 euro, o anche il galaxy Note 20 acquistabile con un esborso finale di 699 euro.

Nel momento in cui invece vorrete avvicinarvi ad un terminale Android dal prezzo inferiore, sappiate che potrete rientrare perfettamente entro i 400 euro di spesa, acquistando Realme 7i, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi Note 10, Motorola G9 Power, Xiaomi Mi 11 Lite o anche Huawei P Smart 2021.

Tutti questi sconti sono riassunti in esclusiva per voi nelle pagine che abbiamo deciso di integrare direttamente nel nostro articolo.