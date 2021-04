un’auto con motore elettrico od una con motore a diesel. Nel mondo automobilistico i contrasti sono oramai veramente giornalieri. Di fatto, i succitati stanno diventando sempre più frequenti soprattutto con l’entrata in scena dei veicoli elettrici, avendo la tendenza a confrontare cosa scegliere tra

Tuttavia, siamo consapevoli del fatto che questi due tipi di alimentazione differiscono tra di loro in vari settori, e infatti neanche gli automobilisti stessi sanno cosa scegliere. Di solito, però, optano per il motore a diesel, nonostante continuino a considerare l’elettrico come il “futuro“.

Ecco di seguito cinque validi motivi per cui, secondo il nostro modo di vedere, non è ancora arrivato il momento adatto per acquistare un auto elettrica.

Diesel contro elettrico: la sfida vinta ancora dal primo

Di seguito, tutti i motivi per cui conviene scegliere un’auto con motore a diesel: