Trony rispolvera il motto che l’ha resa famosa nel tempo, grazie al volantino “senza paragony”, gli utenti di specifiche regioni del nostro paese avranno l’opportunità di godere di sconti importanti sui vari acquisti che decideranno di effettuare.

La campagna promozionale è disponibile fino al 5 maggio 2021, solo ed esclusivamente nei negozi fisici dislocati in Lombardia, Toscana, Piemonte e nella piccola cittadina di Affi. E’ presente, se interessati, anche un Tasso Zero, una rateizzazione senza interessi con pagamento in 10 o 20 mensilità tramite conto corrente bancario, da richiedere solo in seguito ad una spesa di almeno 199 euro.

Trony: ecco quali sono i nuovi sconti

Le promozioni legate ai dispositivi mobile sono davvero tantissime, e molto varie tra di loro, i modelli più allettanti sono Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Xiaomi Redmi 9T a 179 euro, Xiaomi Redmi 9C a 129 euro, Motorola Moto G9 Power a 179 euro, Motorola Moto E7 Plus a 139 euro, Oppo Find X3 Lite a 499 euro, Oppo A94 a 369 euro, Oppo A54 a 269 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 649 euro, Galaxy A52 a 379 euro, Galaxy A12 a 169 euro, Vivo Y70 a 219 euro, Vivo Y20s a 159 euro e similari.

Naturalmente all’interno della campagna promozionale si possono trovare anche tantissime altre offerte molto interessanti, per questo motivo si consiglia la visione delle pagine elencate nell’articolo, in modo da poter accedere in anteprima ai prezzi su elettrodomestici, televisori, accessori per l’informatica o notebook (cliccatele per poterle visualizzare in alta definizione).