La Casa di Carta: siete sicuri di sapere tutto sulla quinta stagione?

Il falso allarme sull’arrivo de La Casa di Carta 5 ha smosso gli animi degli spettatori meno pazienti. Quanto manca al suo approdo su Netflix? Quanto ancora dobbiamo attendere? Úrsula Corberó e la stessa piattaforma ufficiale ci lasciano ben sperare. La prima citata ha dichiarato ai suoi fan: «La quinta stagione vi farà andare fuori di testa», ma nulla di più. Il colosso americano invece ha scritto in allegato ad una foto di Tokyo col mitra puntato al cielo: «Ogni foto che arriva dal set de La Casa di Carta 5 è uguale ad un infartino». Ma ci stiamo solamente perdendo in chiacchiere. Continuate a leggere per scoprire le novità in merito (o forse no, chissà). “Chi continuerà vedrà!”

La Casa di Carta 5: il cast è pronto! La casa di Carta 5 approderà nella seconda parte dell’anno, sarà composta da 10 episodi, e ci duole dirvi che sarà l’ultima (ma forse lo sapevate già). Ciò che invece non sapete, è che potrebbe giungere uno speciale spin-off. Ne La Casa di Carta 5 arriveranno dei nuovi volti come Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado. Torneranno poi: Úrsula Coberó è Tokyo

Álvaro Morte è Il Professore

Pedro Alonso è Berlíno

Miguel Herrán è Rio

Jaime Lorente è Denver

Esther Acebo è Stoccolma

Itziar Ituño è Lisbona

Enrique Arce è Arturo

Darko Peric è Helsinki

Hovik Keuchkerian è Bogotá

Luka Peros è Marsiglia

Belén Cuesta è Manila

Rodrigo de la Serna è Palermo

José Manuel Poga è Gandía

Najwa Nimri è l’Ispettrice Sierra

Fernando Cayo è il Colonnello Tamayo Alex Pina ha dichiarato: “Abbiamo pensato per più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la parte 5 de ‘La Casa di Carta’. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre”.