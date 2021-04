You è una serie distribuita da Netflix che racconta della vita di uno stalker e della persecuzione delle sue vittime. Ad oggi lo show è composta da sole 2 stagioni ma è già stata annunciata anche una terza. Tuttavia non si hanno molte informazioni in merito e i fan, d’altro canto, desiderano sapere di più.

Lo show racconta di uno stalker e delle sue vittime, ed è stata resa disponibile a partire dal 2018; parliamo ovviamene della prima stagione. Per quanto riguarda la terza invece da oltre oceano non si sbilanciano, tuttavia si può azzardare che la terza stagione di You possa essere distribuita da dicembre 2021. Sembra dunque che i fan debbano aspettare ancora qualche tempo prima di potersela gustare.

You: ecco il cast della serie TV targata Netflix

A palare della terza stagione di You anche Sera Gamble, produttrice dello show, a parlato della terza stagione con Cosmopolitan UK; ecco le sue dichiarazioni: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… Spero avremo la possibilità di continuare a faee questa serie“.

Lo show, tra i più seguiti di tutta Netflix, presenta parecchi volti noti tra cui il protagonista Jenna Ortega nei panni di Ellie. Adwin Brown invece interpreta Calvin; a prestare il volto a Will invece l’attore Robin Lord Taylor. Ancora Marielle Scott è Lucy, Sunrise ha il volto di Melanie Field. Gabe è interpretato da Charlie Barnett mentre Danny Vasquez veste i panni di Fincher.