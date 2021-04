Trony non perdona e continua a voler dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, in particolare risulta essere possibile accedere a prodotti di alto livello, a prezzi molto bassi, sebbene siano presenti limitazioni importanti (sopratutto territoriali).

La campagna promozionale, infatti, risulta essere disponibile in via esclusiva solamente in determinati punti vendita sul territorio nazionale; in particolare gli utenti potranno accedere agli sconti recandosi personalmente in uno dei tantissimi negozi dislocati in Sardegna, senza poter godere dei prezzi direttamente online sul sito ufficiale. Il Tasso Zero, come al solito, è presente, ma sarà necessario spendere almeno 199 euro per poter effettuare la richiesta direttamente alla finanziaria.

Trony: questi sono i prezzi del momento

L’attenzione al dettaglio presentata da Trony è davvero incredibile, osservando da vicino la campagna promozionale, notiamo quanti siano gli smartphone in offerta, con un focus importante sulla fascia intermedia della telefonia mobile. Nello specifico sono disponibili tutti i nuovi Oppo A, TCL 20/10SE, LG K52/22/42, ma anche i più recenti Samsung Galaxy A72/A32/A52 e similari.

Se invece foste particolarmente interessati ai top di gamma, dovete comunque sapere che è disponibile l’ultimo Apple iPhone 12, uno smartphone incredibile in termini di prestazioni generali, attualmente disponibile all’acquisto a 849 euro, nella sua variante da 64GB di memoria interna.

Il volantino è questo e moltissimo altro ancora, osservando da vicino le pagine, che trovate elencate nell’articolo, scoprirete a tutti gli effetti l’ottima qualità generale, anche applicata ad altre categorie merceologiche.