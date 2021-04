L’operatore virtuale Tiscali Mobile sta per lanciare una nuova offerta disponibile presso i rivenditori autorizzati, ossia la Smart 50, con minuti, 100 SMS e 50 Giga con velocità fino a 225 Mbps.

Dunque, dopo aver rivoluzionato il suo portafoglio di offerte di telefonia mobile, con il lancio online e nei negozi di Smart 70, Tiscali renderà disponibile nelle prossime ore l’offerta solo per i negozi denominata Tiscali Smart 50. Scopriamo insieme i dettagli.

Tiscali sta per lanciare la nuova offerta Smart 50

L’offerta Smart 50 è ufficialmente sottoscrivibile da tutti i nuovi e già clienti a partire da oggi, 21 Aprile 2021. In dettaglio, Tiscali Smart 50 includerà ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 70 Giga di traffico internet mobile in 4G su rete TIM al costo di 8.99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Così come la recentemente introdotta Smart 70, anche la nuova Tiscali Smart 50 consentirà la navigazione su rete TIM 4G con una velocità massima raggiungibile fino a 225 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Con la nuova Smart 50 il costo di attivazione sarà gratis per i nuovi clienti, mentre per i già clienti sarà pari a 15 euro. Il costo di una nuova SIM sarà sempre pari a 10 euro. Per i nuovi clienti, per l’addebito del primo mese dell’offerta sarà prevista una ricarica minima iniziale di 10 euro.

In questo modo, il portafoglio di offerte Tiscali Mobile sarà composto fino a nuova comunicazione soltanto dalla Smart 70, disponibile sia online che nei negozi e che prevede l’addebito automatico su carta di credito o domiciliazione bancaria o postale, e dalla nuova Smart 50 sottoscrivibile esclusivamente nei negozi per chi preferisce ottenere direttamente l’addebito su credito residuo. Nei rivenditori Tiscali la Smart 50 andrà a sostituire la precedente offerta Smart 30 4G a 8.99 euro al mese con addebito su credito residuo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.