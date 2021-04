Il volantino MediaWorld appare essere a tutti gli effetti come uno dei migliori del momento, in termini proprio di qualità degli sconti applicati, e dei prezzi che gli utenti hanno la possibilità di raggiungere.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, possono essere completati in ogni punto vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari, oltre che naturalmente online sul sito ufficiale dell’azienda. In questo caso, tuttavia, bisognerà mettere in conto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indistintamente dal prezzo finale raggiunto dell’ordine stesso (in genere però non vanno mai oltre i 10 euro).

MediaWorld: quanti sconti e che prezzi bassi

Il volantino MediaWorld prima di tutto decide di strizzare l’occhio al mondo Apple, di conseguenza gli utenti si ritrovano a poter godere di ottime riduzioni di prezzo sui prodotti dell’azienda di Cupertino, anche di ultima generazione. Nello specifico sarà possibile acquistare iPhone 12 Pro, al prezzo di 1149 euro, scendendo poi verso iPhone 12 Mini, iPhone 11 Pr o iPhone SE 2020, con una spesa minima complessiva di 439 euro.

Ottime offerte sono disponibili anche per quanto riguarda il mondo Android, in particolar modo si ritrovano prodotti con prezzi inferiori ai 600 euro, del calibro di Galaxy A71, Galaxy S20 FE, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A74 o similari.

Il volantino MediaWorld è decisamente interessante e ricco di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per questo motivo dovete ricorrere subito alla visione delle pagine che potete trovare elencate qui sotto.