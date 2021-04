Il pacchetto di Netflix per le serie tv primaverili si arricchisce ora di un nuovo titolo. Nei giorni scorsi, infatti, è stata ufficializzata la data di uscita per le puntate di Élite. La popolare serie tv spagnola a breve uscirà con la sua quarta stagione.

Élite, ufficiale l’arrivo delle nuove puntate in primavera

Gli appassionati di Élite dovranno aspettare sino al 18 Giugno per la nuova stagione. Come per le precedenti occasioni, tutti gli episodi della quarta stagione saranno da subito disponibili in streaming.

L’annuncio dell’uscita di Élite è stato ufficializzato attraverso i canali social di Netflix, dopo indiscrezioni che lasciavano trapelare anche possibile rinvii. Élite, invece, ha rispettato quelli che erano i tempi previsti per l’arrivo dei nuovi episodi, nonostante le difficoltà per le riprese – a causa del Covid – che stanno caratterizzando tante produzioni cinematografiche e televisive.

Netflix con l’aggiunta di Élite al suo catalogo aggiunge un tassello importante per la composizione della sua offerta nei mesi primaverili. Prima di Giugno infatti sono attese ulteriori novità. A Maggio, ad esempio, attraverso la piattaforma streaming gli appassionati potranno gustarsi tutti i nuovi episodi di Lucifer.

Se in primavera, questi sono i titoli più attesi, per l’autunno ci saranno ulteriori novità. Netflix ad esempio potrebbe a breve ufficializzare l’arrivo dei nuovi episodi per La casa di carta, serie tv che con Élite condivide la produzione spagnola. Allo stato attuale è plausibile pensare alla quinta stagione in arrivo entro Settembre.

Tempi invece più lunghi per Stranger Things: la serie tv americana potrebbe arrivare entro la fine del 2021, se non anche ad 2022.