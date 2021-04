Spendere poco con Bennet può davvero apparire più semplice del previsto, gli utenti si ritrovano ad avere l’occasione di accedere ad un numero sempre elevato di sconti e di prezzi più bassi del normale, senza dover minimamente sottostare a vincoli di alcun tipo.

Il volantino Bennet nasce per essere disponibile esclusivamente nei punti vendita in Italia, dovete sapere infatti che gli acquisti non saranno effettuabili altrove, o comunque sul sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, nel momento in cui la spesa supererà i 199 euro, il cliente avrà la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, con pagamento diretto tramite il conto corrente bancario.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon, con tutti i codici sconto gratis, disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram, le trovate a questo link.

Bennet: la spesa è ai minimi termini

Il volantino Bennet cerca di assecondare le richieste dei consumatori italiani, e come tale porta le offerte su un nuovo livello, in particolare sarà possibile accedere a smartphone dai prezzi complessivamente ridotti, non superiori ai 299 euro.

I modelli maggiormente attrattivi riguardano nello specifico Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A71, Motorola Moto G9 Play o anche Samsung Galaxy A20s, tutti chiaramente distribuiti in versione completamente no brand.

Coloro che poi vorranno anche acquistare un tablet, potranno accedere a Apple iPad 10.2″, nella variante solo WiFi, al prezzo di 299 euro, passando poi al Lenovo M10+, disponibile ad esattamente la stessa identica cifra.

Se volete continuare a risparmiare, e sopratutto scoprire cosa vi attende da Bennet, aprite subito le pagine sottostanti.