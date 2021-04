A partire dallo scorso 18 Aprile 2021, Vodafone ha reso disponibile Power Gaming anche con le nuove attivazioni dell’offerta Shake it Easy, dedicata agli Under 30. Il servizio è ancora incluso con la Shake it Fun per gli Under 25.

Shake it Easy è rivolta esclusivamente ai clienti Under 30 ma l’attivazione si può effettuare anche utilizzando la carta di credito o il conto corrente bancario di una persona diversa da quella che ha diritto all’offerta, come un genitore. Scopriamo insieme i dettagli.

Vodafone propone la Shake it Easy con Giga Illimitati

Nella sua versione base, Vodafone Shake it Easy offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico dati fino in 5G, al costo di 14.99 euro al mese con addebito Smart Pay. Dopo l’attivazione, il cliente può decidere in qualsiasi momento di passare ad un’altra variante dell’offerta, che al costo di 16.99 euro al mese offre sempre minuti ed SMS illimitati, ma 80 Giga di traffico internet mobile fino in 5G con Smart Pay.

Il passaggio verso questa versione dell’offerta non prevede alcun costo e va effettuato tramite l’app My Vodafone. È disponibile anche il cambio inverso, ma la nuova combinazione sarà effettiva solo a partire dal rinnovo successivo. Si specifica inoltre che Shake it Easy è attivabile anche con addebito dei rinnovi su credito residuo, ma in questo caso il bundle dati incluso ogni mese con l’offerta sarà pari a 30 Giga con la versione da 14.99 euro mensili e 50 Giga con la variante da 16.99 euro al mese.

Dopo aver incluso nell’offerta 6 mesi gratuiti di Amazon Prime, Vodafone ha deciso di aggiungere anche l’opzione aggiuntiva Power Gaming, con la quale è possibile giocare a determinati videogame e navigare sulla piattaforma di live streaming Twitch senza alcun limite. I nuovi e già clienti dell’operatore che sottoscrivono Shake it Easy dal 18 Aprile 2021, ottengono il servizio gratuitamente e possono usufruirne anche tramite la rete 5G di Vodafone, possedendo un dispositivo e abilitato e trovandosi sotto copertura 5G. Visitate il sito dell’operatore per maggiori dettagli.