Gli sconti attivati da Trony nel nuovo interessante volantino dell’ultimo periodo, puntano a spazzare via i dubbi verso i prezzi resi disponibili nel passato più recente, riportando l’azienda ai fasti di un tempo. La campagna promozionale, sebbene sia ricchissima di contenuti, risulta essere abbastanza limitata da un punto di vista territoriale.

Nel momento in cui deciderete di avvicinarvi alle soluzioni descritte nell’articolo, dovete comunque sapere che gli acquisti potranno essere completati solamente presso i negozi fisici dislocati nella regione Sardegna, non sarà possibile accedervi da altre parti o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Nel momento in cui però avrete tale opportunità, ricordatevi che potrete anche fruire della rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, a partire da ordini del valore superiore ai 199 euro.

Trony: quali sono i prezzi da non perdere di vista

I prezzi più importanti da non perdere assolutamente di vista, sono perlopiù legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, qui possiamo infatti scovare innumerevoli occasioni molto ricche e dalla qualità generalmente elevata. In particolare parliamo di Oppo A54/A74/A94, TCL 10/20SE, Vivo Y70, Samsung Galaxy A32/A72 o A52, per passare poi sul trittico di LG K52/42 e 22 o Oppo A53s.

Nel momento in cui invece si vorrà puntare verso un qualcosa di più costoso, allora sarà necessario affidarsi all’Apple iPhone 12, l’ultimo modello lanciato sul mercato italiano, disponibile nella variante da 64GB di memoria, al prezzo di 849 euro.