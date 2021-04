Uno dei problemi principali degli smartphone pieghevoli è la fragilità. Sono fragili a livello dello schermo, ma sono anche fragili come scocca in generale. Samsung, il produttore che più di tutti sta lavorando per rendere realtà questi dispositivi, ha trovato una nuova soluzione su questo punto.

Se per lo schermo ormai è arrivato il Vetro Ultra Sottile che renderà i display così resistenti da permettere l’uso di una S Pen. Per la scocca invece c’è qualcosa di innovativo e lo si vede da un recente brevetto depositato in Corea del Sud dalle autorità preposta da parte di Samsung. Si tratta di un’armatura.

Il nome è Armor frame e si sa poco al momento. Il documento ufficiale rivela poco, ma secondo i rumors dovrebbe essere una scocca in carbonio o titano, materiali più leggeri e anche più resistenti sull’alluminio. Un altro aspetto positivo è sono più duraturi.

Samsung e l’armatura per gli smartphone

Attualmente questa armatura sarebbe pensata da Samsung per gli smartphone pieghevoli quindi la serie Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, ma non è detto che non verrà adattato anche per altri modelli meno fragili di loro. Ne guadagnerebbero comunque in resistenza, in leggerezza e in durata nel tempo, tutti aspetti che ogni possessore di smartphone sicuramente non disdegna.

Un altro punto che non è chiaro e quando questa armatura verrà effettivamente usata da parte di Samsung. Per i Galaxy Z Fold 3 potrebbe essere troppo tardi visto che l’arrivo del suddetto è programmato a breve. Tutt’altra storia per il Galazy Z Flip 2 il suo annuncio sembra essere stato rimandato all’anno scorso.