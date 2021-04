Esselunga è da diverso tempo ormai, una delle realtà più convincenti e convenienti, in termini proprio di qualità degli sconti legati al mondo della tecnologia generale, sono davvero innumerevoli i volantini che l’hanno vista scontare importanti prodotti, portandoli a prezzi molto più bassi del normale.

L’ultima soluzione pensata da Esselunga differisce dall’offerta tech o dagli Speciali Multimediali visti qualche settimana fa; la riduzione viene applicata ad uno smartphone di ultima generazione, appartenente alla fascia bassa, non vengono posti limiti in termini di scorte effettivamente disponibili, e sopratutto sarà possibile acquistarlo in ogni negozio sul territorio italiano.

Non dimenticatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, troverete tantissimi codici sconto Amazon da non perdere assolutamente di vista.

Esselunga: le offerte del volantino non hanno rivali

L’attenzione del volantino esselunga pare essersi riversata quasi interamente su un modello di smartphone in particolare, stiamo parlando del Realme 7i, un terminale in vendita a 149 euro, nella variante no brand con garanzia di 24 mesi e con 64GB di memoria interna.

Il plus più importante del prodotto in questione è rappresentato chiaramente dalla batteria, un incredibile componente da 6000mAh, la quale promette una durata superiore alla media, in grado di rendere il dispositivo a tutti gli effetti un battery phone. Le altre specifiche sono perfettamente in linea con la fascia di prezzo di appartenenza, parliamo infatti di display IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale, processore octa-core MediaTek, 3 fotocamere posteriori ed una scocca realizzata interamente in plastica.

I dettagli della campagna promozionale di Esselunga, se interessati, sono disponibili direttamente nelle pagine sottostanti.