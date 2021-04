Novità in arrivo per una grande fetta degli abbonati di WindTre. Il provider arancione, ad un anno dalla sua effettiva partenza in Italia, ha deciso di proporre delle rimodulazioni unilaterali a tutti gli ex utenti con SIM di 3 Italia.

WindTre e gli ex clienti di 3 Italia: pronta la doppia rimodulazione

Il provider ha optato per una doppia rimodulazione. Seguendo una strada già inaugurata da TIM e da Vodafone, WindTre ha proposto cambiamenti alle sue tariffe che si iscrivono nella dinamica della continuità dei consumi.

La prima novità riguarda la fase di rinnovo delle tariffe e di conseguenza anche delle ricariche. Alla scadenza della promozione di riferimento, in caso di credito negativo, gli utenti WindTre si vedranno attivare soglie illimitate per chiamate, SMS e internet da utilizzare per un giorno al costo di 0,99 euro.

Possibile anche un rinnovo per una seconda giornata, sempre con consumi senza limiti e sempre con un prezzo pari a 0,99 euro. In base alle attuali condizioni, solo al terzo giorno dal rinnovo mancato della tariffa partirà per i clienti di WindTre il blocco del traffico. I clienti che avranno accumulato saldo a debito verso l’operatore, si vedranno scalare il costo dei consumi senza limiti alla prima ricarica utile.

Per quanto concerne la seconda novità, questa riguarda la connessione internet. In caso di esaurimento prematuro delle soglie internet della propria ricaricabile, i clienti di WindTre riceveranno un un Giga extra per navigare sino alla scadenza della tariffa. Il prezzo per il Giga extra in 4G è di 0,99 euro.