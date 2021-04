Il volantino Trony attivato in questi giorni punta a spazzare via letteralmente le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, fornendo importanti riduzioni di prezzo a tutti gli utenti in Italia che possono accedere alla corrente campagna promozionale.

La soluzione descritta nell’articolo, come è facilmente intuibile, risulta essere accessibile solamente da coloro che risiedono nella regione Sardegna, e che avranno l’opportunità di recarsi fisicamente in negozio, non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Il pregio del volantino è garantito dalla presenza del finanziamento a Tasso Zero, con pagamento a partire da Settembre 2021, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Trony: quante offerte speciali per gli utenti

Spendere poco è molto semplice, le migliori offerte Trony sono effettivamente legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, qui si possono scovare soluzioni del calibro di Samsung Galaxy A32, LG K52/K22/K42, Oppo A94/A74, TCL 10/20 SE, Vivo Y70, Oppo A53s, Oppo A54, Vivo Y20s, Samsung Galaxy A32/A52/A72 e simili.

Nel caso in cui si volesse puntare molto in alto, l’occhio cadrebbe sul nuovissimo Apple iPhone 12, uno smartphone da poco lanciato sul mercato italiano, e caratterizzato da prestazioni di altissimo livello, oggi acquistabile, nella variante da 64GB di memoria interna, alla modica cifra di 849 euro.

Naturalmente le occasioni del volantino trony non terminano qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale dovete comunque ricorrere alle pagine che sono state integrate direttamente qui sotto.