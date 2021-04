Le notizie che arrivano circa la presenza dei nuovi episodi di Stranger Things su Netflix non sono certamente positive per gli appassionati della serie tv fantasy. Come previsto, sulla piattaforma streaming sono attesi gli episodi della quarta stagione di Stranger Things, ma a differenza delle previsioni i tempi potrebbero essere più lunghi di quelli previsti.

Stranger Things, quali i tempi per una possibile uscita dei nuovi episodi

Anche Stranger Things ha dovuto affrontare le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria e alla pandemia Covid. Propio in virtù di ciò, le riprese per la quarta stagione della serie tv sono partite in ritardo e sarebbero attualmente in corso in Georgia.

Allo stato attuale, rumors e indiscrezioni non si sbilanciano. Anche Netflix non può proporre agli abbonati notizie certe circa la disponibilità della quarta stagione sulla piattaforma. Nella migliore delle ipotesi, i nuovi episodi di Stranger Things potrebbero arrivare entro il prossimo autunno. Non c’è da esclude però la possibilità di un rinvio diretto ai primi mesi dell’inverno 2022.

Stranger Things non è l’unica serie tv che ha subito dei rallentamenti su Netflix. Altre due produzioni molto attese hanno rinviato la loro data di messa in onda: stiamo parlando di Better Call Saul e La casa di carta. Per La casa di carta, la pandemia ha portato ad un iniziale rinvio delle riprese ed oggi gli episodi della quinta stagione sono attesi per l’autunno. Per Better Call Saul, le riprese sono ancora in corso e l’ultima stagione dovrebbe arrivare non prima del prossimo Dicembre.