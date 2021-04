Le console PS5 di Sony sembrano introvabili pur godendo momentaneamente di una prepotente fama nel comprato gaming. I titoli a corredo della piattaforma giochi sono in aumento unitamente alle uscite esclusive. Tra queste c’è un capolavoro dell’orrore che gli utenti potranno giocare nel pieno dell’altissima risoluzione e con alcuni vantaggi. Annunciato dalla compagnia ed ora in uscita vi terrà col fiato sospeso davanti al vostro televisore. Scopriamo di più guardando anche il teaser.

PS5: in arrivo Abandoned, la nuova horror story da far tremare la pelle

Blue Box Game Studios – team di sviluppo olandese – ha annunciato a sorpresa il nuovo gioco Abandoned. Un titolo la cui denominazione suscita di per sé intense emozioni di terrore. L’orrore arriva su console PlayStation 5 in forma esclusiva correlato da una visuale in prima persona su un open world ad alto livello di dettaglio.

Annunciato in anteprima su PS Blog il nuovo titolo si fregia di alcune caratteristiche distintive uniche delle quali se ne ha uno stralcio nell’anteprima video che vi proponiamo qui a seguire:

Davvero realistico l’approccio alla componente survival per una story incentrata su un uomo risvegliatosi nella misteriosa foresta. Perde la memoria prima di scoprire di essere stato rapito per un gioco sadico. Non è un classico shooter ma una vera e propria storia ad alto tasso di adrenalina. Nascondersi e calibrare bene le mosse sarà essenziale per sopravvivere in questo paesaggio pericoloso e desolato.

L’azione si intensifica con l’uso del controller DualSense PS5 che coinvolgeranno come mai i giocatori nell’azione di gioco. Premere il grilletto o ricevere un proiettile sembrerà molto più realistico del solito. L’audio 3D aiuterà ad immergersi in questo nuovo scenario gaming garantendo il carpire di rumori, suoni e potenziali pericoli in agguato.

Per finire la risoluzione video che promette di spingersi fino al limite del 4K con l’aggiunte di un framerate a 60 fps per animazioni fluide e tempi di loading ridotti all’osso.

Il nuovo titolo arriverà in un momento non ancora meglio precisato del 2021. Pronti a sfidare la sorte e voi stessi?