Il nuovo volantino MediaWorld promette a tutti gli effetti sconti a più non posso, in modo da far avvicinare gli utenti ai negozi, offrendo in cambio prodotti relativamente economici, in termini di prezzo, ma non di qualità generale.

La campagna promozionale, disponibile per la maggior parte del mese corrente, risulta essere fruibile in ogni negozio, in aggiunta al sito ufficiale dell’azienda, in questo modo l’acquisto potrà essere completato anche dal divano di casa propria, con spedizione a pagamento presso il domicilio selezionato (in genere ha un costo che non supera i 10 euro).

MediaWorld: quali sono le occasioni da non mancare

L’attenzione del volantino MediaWorld, come sempre più spesso è accaduto nell’ultimo periodo, pare essersi riversata interamente sul mondo Apple, apprezziamo infatti la scelta di includere un elevato quantitativo di prodotti del brand, in promozione a prezzi sempre più bassi (anche se maggiori rispetto alle dirette concorrenti). In particolare sarà possibile acquistare iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini o iPhone SE 2020, con prezzi da 439 euro, per un massimo di 1149 euro.

Le occasioni disponibili da MediaWorld non terminano qui, se volete godere degli ottimi sconti della campagna promozionale, potrete anche acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, quale potrebbe essere Oppo A74, Xiaomi Redmi Note 10, Redmi Note 9, Samsung galaxy A71, Samsung Galaxy A12 o similari, con l’aggiunta dell’ex-top di gamma Samsung Galaxy S20 FE.

