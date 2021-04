Su Netflix abbiamo la possibilità di trovare moltissimo materiale che fa davvero al caso nostro. Tra le varie cose, possiamo visionare una miniserie che ha letteralmente fatto impazzire milioni di fan appassionati al gioco degli scacchi. Parliamo, ovviamente, de La Regina degli Scacchi, che è riuscita a catturare l’attenzione delle persone e di trasportarle nella narrazione parlando di un gioco straordinario tramite una prospettiva moderna. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

La Regina degli Scacchi: tutte le novità sul possibile sequel

La miniserie del 2020 presenta una sceneggiatura davvero importante, la quale narra delle storia della prodigio degli scacchi Beth Harmon durante anni molto complicati come i ’50 e ’60. Inizialmente, la serie parla di come la ragazza stia imparando a giocare fino a diventare successivamente una delle giocatrici più brave di tutti i tempi, raggiungendo un livello altissimo di fama e facendo i conti anche con delle brutte dipendenze legate a medicinali, droghe e alcool.

Come abbiamo detto prima, la sceneggiatura in questa miniserie è davvero eccezionale, tanto che il pubblico e la critica ha apprezzato particolarmente. Inoltre, la recitazione e la regia hanno fatto sì che la serie potesse avere la chance di vincere un premio prestigioso come il Golden Globe 2021.

Si sta parlando moltissimo di un possibile sequel, ma in realtà non ci sono allo stato attuale dei veri e propri progetti per il futuro, nonostante il grande successo che la serie è riuscito a raggiungere. Tutto questo è dovuto principalmente al fatto che non c’è stata ancora la scrittura di un secondo romanzo. Quindi, pare confermato, almeno per ora, che il ciclo narrativo si sia concluso definitivamente.