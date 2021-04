Anche nel mese di Aprile si conferma la tendenza che vuole Iliad leader nel settore della telefonia mobile. Il provider francese ha una grande novità per tutti i clienti, con la tariffa Flash 100 confermata a listino. Questa ricaricabile, inizialmente in edizione limitata, è ora disponibile sul sito internet a tempo illimitato.

Iliad offre il 5G gratis: la grande novità per tutti i clienti

Il pacchetto di Flash 100 è già stato definito dagli utenti come il migliore in assoluto. I clienti che attivano una SIM con il gestore francese riceveranno quindi chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo sarà di 9,99 euro ogni mese.

Gli utenti dovranno aggiungere al costo mensile soltanto una spesa aggiuntiva dal valore di 10 euro. Questo costo sarà necessario per l’attivazione della SIM.

La Flash 100, in aggiunta al vantaggioso rapporto tra costo mensile e soglie di consumo, mette a disposizione del pubblico anche un’ulteriore novità: il 5G. Laddove possibile, gli abbonati potranno quindi connettersi con le reti internet di alta velocità.

In controtendenza rispetto a TIM e Vodafone o altri operatori, Iliad ha deciso di garantire il suo 5G a costo zero. Con la Flash 100 quindi non saranno necessari servizi aggiuntivi per la rete di ultima generazione.

Allo stato attuale, le prime linee 5G di Iliad sono già disponibili in 20 città italiane. Il provider ha assicurato la copertura ad alcuni utenti residenti nelle aree di Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino e altri capoluoghi, con ulteriore estensione della copertura già nel corso del 2021