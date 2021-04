Dal mese di aprile 2021 con l’offerta di rete fissa Eolo Più abbinata al pacchetto aggiuntivo +Intrattenimento, l’operatore Eolo permette di ottenere gratuitamente un abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus.

Di base, Eolo Più prevede chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, connessione internet con velocità massima di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload e il modem EOLOrouter incluso, il tutto al costo di 26.90 euro mensili, anziché 34.90 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Eolo vi regala 12 mesi di PlayStation Plus

La promozione sul prezzo mensile è valida fino ad oggi 19 Aprile 2021, salvo cambiamenti, per le nuove attivazioni effettuate direttamente online o presso i rivenditori partner. Per i canali GDO, il costo è di 24.90 euro al mese. L’offerta di Eolo, disponibile sia in modalità FWA che in fibra FTTH (su rete Open Fiber nelle città coperte da Eolo), è personalizzabile con l’aggiunta di uno dei 3 pacchetti denominati +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza.

È possibile combinare i 3 pacchetti e ottenere degli sconti dedicati. Combinando, ad esempio, i pacchetti +Intrattenimento e +Studio e Lavoro, quest’ultimo verrà scontato a 3 euro al mese (invece di 5 euro), pagando così un costo complessivo di 8 euro al mese invece di 10 euro. Grazie alla promozione “Tutto incluso“, nel caso in cui si sommasse a questi due anche il pacchetto opzionale +Sicurezza, quest’ultimo sarà scontato a 2 euro mese, invece di 3 euro, per un totale di 10 euro al mese per i tre servizi insieme, invece di 13 euro.

Come già detto, attualmente attivando +Intrattenimento si ottiene un abbonamento di 12 mesi gratis a PlayStation Plus, il servizio che permette di ottenere giochi mensili gratuiti, l’accesso al multiplayer online e sconti dedicati su PlayStation Store. Il pacchetto +Intrattenimento prevede un costo di 5 euro in più al mese e permette di ottenere anche 6 mesi di DAZN in regalo, una configurazione dedicata per i contenuti in streaming e per il gaming online e un indirizzo IP statico pubblico, la cui assegnazione potrà essere richiesta in qualsiasi momento tramite Area Cliente. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.